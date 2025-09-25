TEAMTalk dall’Inghilterra sicuri | l’Inter ha messo gli occhi sul portiere della Premier

Inter portiere. Il tema del portiere è già al centro delle riflessioni in casa Inter. Yann Sommer è in scadenza di contratto a fine anno e il suo addio a parametro zero sembra sempre più probabile. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un profilo giovane e affidabile, capace di garantire continuità nel lungo periodo. Negli ultimi giorni è spuntato un nome nuovo sulla lista degli osservatori: Illan Meslier, estremo difensore francese classe 2000, attualmente al Leeds. Un profilo che combina esperienza internazionale con margini di crescita, tanto da attirare l’attenzione di diversi club europei. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it