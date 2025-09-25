Team Gresini l’omaggio a Faenza | Così ricordiamo il nostro Fausto
È stata inaugurata al Palazzo del Podestà di Faenza " Racing in Frame ", la mostra multimediale che racconta la storia del team Gresini Racing e del suo fondatore Fausto Gresini, lui imolese e faentina la scuderia che porta ancora il nome dell’indimenticato Fausto ed è ancora guidata, anche in pista, dalla moglie Nadia Padovani. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 ottobre. Dopo il successo riscosso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ecco anche nella città manfreda la mostra: un percorso immersivo fatto di fotografie, installazioni visive e sonore, cimeli e oggetti iconici – moto, caschi, tute e coppe – che ripercorre la carriera di Gresini pilota e manager, fino all’attualità del team protagonista in MotoGp, Moto2 e MotoE, dopo aver lanciato tanti giovani piloti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: team - gresini
Alex Marquez regala una splendida vittoria al team Gresini in Catalogna
MotoGp a Misano, team Gresini sul podio con Alex Marquez. "Ho dato tutto, Marc e Bez erano più veloci"
MotoGp, Ducati premia il team Gresini: per il 2026 Desmosedici ufficiale ad Alex Marquez
Misterhelmet Magazine. . Il team Gresini ha superato il team VR46, e Alex Marquez ha dominato Bagnaia con una moto dell'anno precedente. Due piloti Gresini interessano a Ducati e sono in grande ascesa. Chi sarà il prossimo talento a emergere? #Gresini - facebook.com Vai su Facebook
Il pilota del team Gresini correrà sulla stessa moto del fratello Marc e di Bagnaia. Dall'Igna: "la sua stagione è stata impressionante, abbiamo deciso di aumentare il nostro supporto perché possa… https://gpone.com/it/2025/09/19/news/ufficiale-alex-marquez-a - X Vai su X
Team Gresini, l’omaggio a Faenza: "Così ricordiamo il nostro Fausto" - È stata inaugurata al Palazzo del Podestà di Faenza " Racing in Frame ", la mostra multimediale che racconta la storia del team Gresini Racing e del suo fondatore Fausto Gresini, lui imolese e faentin ... Da sport.quotidiano.net
“Racing in Frame”: la storia della Gresini Racing in mostra al Palazzo del Podestà di Faenza - Dopo l’esposizione all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, la mostra multimediale "Racing in Frame" approda a Faenza, al Palazzo del ... Segnala ravennanotizie.it