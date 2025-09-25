Team Gresini l’omaggio a Faenza | Così ricordiamo il nostro Fausto

È stata inaugurata al Palazzo del Podestà di Faenza " Racing in Frame ", la mostra multimediale che racconta la storia del team Gresini Racing e del suo fondatore Fausto Gresini, lui imolese e faentina la scuderia che porta ancora il nome dell’indimenticato Fausto ed è ancora guidata, anche in pista, dalla moglie Nadia Padovani. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 ottobre. Dopo il successo riscosso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ecco anche nella città manfreda la mostra: un percorso immersivo fatto di fotografie, installazioni visive e sonore, cimeli e oggetti iconici – moto, caschi, tute e coppe – che ripercorre la carriera di Gresini pilota e manager, fino all’attualità del team protagonista in MotoGp, Moto2 e MotoE, dopo aver lanciato tanti giovani piloti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

