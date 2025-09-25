Taylor Swift e la strategia per la conquista del mondo | un libro indaga
I testi, i fan, la libertà. Tutto sull'impero della regina del pop, che sta per tornare con un nuovo album. Alla ricerca del segreto del suo successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Il personaggio di the vampire diaries esiste solo grazie a taylor swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift è un genio… strategico. Nel libro ‘There’s Nothing Like This’ Kevin Evers, senior editor di Harvard Business Review, analizza le decisioni imprenditoriali che hanno trasformato la popstar in un “unicorno”. Contano tendenza all’innovazione e intelli - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift è un genio… strategico. Nel libro ‘There’s Nothing Like This’ l’analisi delle decisioni imprenditoriali della popstar. Contano tendenza all’innovazione e intelligenza emotiva, ma anche paranoia e irragionevolezza rollingstone.it/musica/storie-… - X Vai su X
Justin Baldoni, l'avvocato di Johnny Depp ha commentato la strategia contro Blake Lively!; Le vendite della maglia di Travis Kelce aumentano del 500% dopo il fidanzamento con Taylor Swift, che conquista i cuori in tutto il mondo durante la frenesia della NFL..
Il segreto di Taylor Swift è una strategia sul modello Marvel - Come la casa editrice dei supereroi a fumetti, anche la popstar, con il discografico Scott Borchetta, ha costruito la sua fortuna puntando su un target ... Riporta repubblica.it
Taylor Swift è un genio… strategico - Nel libro ‘There’s Nothing Like This’ l’analisi delle decisioni imprenditoriali che hanno trasformato la popstar in un “unicorno”. Scrive rollingstone.it