"Una gestione dei rifiuti tutt’altro che funzionante e funzionale". Il sindaco di Baricella, Omar Mattioli (nella foto) lamenta criticità e inefficienze del servizio della tariffa corrispettiva puntuale di Hera: "A meno di un anno dall’entrata in vigore della Tcp, la gestione dei rifiuti nel nostro comune presenta alcune luci e molte ombre". Mattioli prosegue: "Come amministrazione confermiamo la bontà della scelta di passare da tributo a tariffa e di utilizzare un calcolo puntuale del rifiuto prodotto: un primo grande risultato ambientale è la riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato; inoltre sono state introdotte una serie di migliorie come l’ecomobile, il servizio smaltimento eternit, la raccolta degli sfalci ingombranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tariffa rifiuti, troppi errori nelle bollette"