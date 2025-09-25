Taremi nuova vita dopo l’addio all’Inter | è tra i candidati all’Asian International Player of the Year!

Ecco gli altri concorrenti per il premio. Mehdi Taremi, attaccante iraniano attualmente in forza all’ Olympiacos, è ufficialmente tra i candidati al prestigioso titolo di miglior calciatore asiatico che milita fuori dal continente per il 2025. La Confederazione Calcistica Asiatica (AFC) ha annunciato i nominativi dei finalisti dei premi annuali, destinati a premiare i protagonisti del calcio asiatico a livello internazionale, e il nome di Taremi spicca per il contributo fondamentale che ha offerto alla sua squadra nelle competizioni europee e nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

