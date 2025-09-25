Taranto protesta al porto blocca petroliera Seasalvia con greggio destinato a Israele l' Usb | Stop a logica bellica che alimenta genocidio - VIDEO

Un presidio organizzato da Usb e Cobas si è riunito ieri sera al porto mercantile pugliese per bloccare l'attracco di una nave che doveva rifornirsi di 30mila tonnellate di greggio da porta ad Israele Un presidio davanti al porto di Taranto per impedire l'attracco di una nave petroliera desti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

taranto protesta porto bloccaProteste per Gaza: bloccata in porto Taranto petroliera con greggio per Israele. Usb: "Seguiamo esempio di Genova" - La petroliera Seasalvia, attesa per caricare 30mila tonnellate di greggio destinate all'aviazione militare israeliana, non attraccherà ... Come scrive telenord.it

taranto protesta porto bloccaTaranto, protesta al porto fa saltare l’approdo di una petroliera: “Stop rifornimenti per Israele” - In centinaia alla mobilitazione indetta da Usb e Cobas per l'arrivo della Seasalvia al grido ''blocchiamo tutto'' e ''stop al genocidio''. Scrive bari.repubblica.it

