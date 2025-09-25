Niente attracco per la petroliera che avrebbe dovuto fermarsi a Taranto per carico-trasferimento di greggio per l’aviazione israeliana. Il sito internet di tracciamento rilevava nel golfo di Taranto la presenza della nave ma (riferisce il tgnorba) la capitaneria di porto comunica che l’imbarcazione è in viaggio verso Askelon, Israele. La nave a Taranto non è stata più accettata, dopo la protesta di ieri sera con presidio organizzato da Usb e Cobas. Alle 7 odierne, fonte Marine Traffic, è segnalata a Culo (Grecia). L'articolo Taranto: niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l’aviazione militare israeliana Ieri sera presidio di protesta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l’aviazione militare israeliana Ieri sera presidio di protesta. Petroliera segnalata a Culo (Grecia) stamani alle 7