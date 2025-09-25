Taranto | niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l’aviazione militare israeliana Ieri sera presidio di protesta Petroliera segnalata a Culo Grecia stamani alle 7
Niente attracco per la petroliera che avrebbe dovuto fermarsi a Taranto per carico-trasferimento di greggio per l’aviazione israeliana. Il sito internet di tracciamento rilevava nel golfo di Taranto la presenza della nave ma (riferisce il tgnorba) la capitaneria di porto comunica che l’imbarcazione è in viaggio verso Askelon, Israele. La nave a Taranto non è stata più accettata, dopo la protesta di ieri sera con presidio organizzato da Usb e Cobas. Alle 7 odierne, fonte Marine Traffic, è segnalata a Culo (Grecia). L'articolo Taranto: niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l’aviazione militare israeliana Ieri sera presidio di protesta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - fermata
Taranto: niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l’aviazione militare israeliana Ieri sera presidio di protesta
TeleRama. . TELERAMA NEWS TARANTO - EDIZIONE DELLE 14.00 DEL 23 SETTEMBRE 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Taranto: niente fermata per la nave di carico-trasferimento di greggio per l'aviazione militare israeliana; Porto Piombino, gravi irregolarità a bordo: fermata nave da carico della Liberia; Ex Ilva: dopo l’abbandono a Singapore è tornata a Taranto la nave Gemma.
Taranto, attesa al porto una petroliera con greggio destinato a Israele: sindacati chiedono lo stop - A Taranto sarebbe atteso per oggi l'arrivo della petroliera Seasalvia con un carico di 30mila tonnellate di greggio «destinato all’aviazione militare israeliana». Da msn.com
La nave con l’amianto è a Taranto. Ma ora cerca un nuovo approdo - Quella della nave, un traghetto appartenuto alla flotta Moby ed ora acquistato dalla società ... Riporta quotidianodipuglia.it