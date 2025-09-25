Tappa a Bari per il Premio Borsellino | Importante pagina di storia per la città

“Oggi Bari ha scritto una pagina importante della sua storia civile e sociale. Per la prima volta, in trent’anni, il Premio Nazionale ‘Paolo Borsellino’ ha fatto tappa in Puglia grazie alla collaborazione con la Uil di Puglia, portando con sé un messaggio chiaro e forte: la lotta alle mafie e la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, per la prima volta in Puglia farà tappa il premio nazionale Paolo Borsellino - Il 25 ottobre davanti al murale che la Uil ha donato alla città di Bari in memoria di chi perse la vita nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari il premio Borsellino, 'nessuna paura delle mafie' - Ricordare l'impegno di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, così come quello di tutti i magistrati e gli appartenenti alle forze dell'ordine, e le vittime innocenti di mafia. Secondo msn.com