Taormina sport festival ecco il programma

Il 27 Settembre arriva la prima edizione del Taormina Sport Festival: la stella del calcio Gianluca Zambrotta, finalista olimpica Filippo Randazzo, Antonio Trio, e altri importanti atleti italiani e autorità parteciperanno al festival.Il Taormina Sport Festival è la celebrazione dell’eccellenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it