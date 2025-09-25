Taormina sport festival ecco il programma

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 Settembre arriva la prima edizione del Taormina Sport Festival: la stella del calcio Gianluca Zambrotta, finalista olimpica Filippo Randazzo, Antonio Trio, e altri importanti atleti italiani e autorità parteciperanno al festival.Il Taormina Sport Festival è la celebrazione dell’eccellenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: taormina - sport

