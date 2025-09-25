Tamponamento a catena nella galleria San Giovanni della circonvallazione traffico bloccato tra Pescara e Montesilvano
Tamponamento a catena nella galleria San Giovanni della circonvallazione tra Pescara e Montesilvano direzione nord.A scontrarsi, intorno a mezzogiorno, sono stati un furgone cabinato, un'automobile Ford Fiesta e un suv della Range Rover. Al momento non si hanno notizie riguardo a eventuali feriti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est Code altezza incrocio A 24 in direzione San Giovanni ? Coinvolti 3 veicoli, tamponamento a catena #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
