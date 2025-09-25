Tale e Quale Show | le imitazioni della prima puntata e le confessioni di Carlo Conti

Il conduttore torna in prima serata con la quindicesima edizione del talent di Rai 1 e racconta il suo rapporto con gossip, concorrenti e amicizie di lunga data. La nuova stagione televisiva è ormai iniziata e i programmi di punta delle principali reti stanno tornando in onda. Venerdì sera sarà la volta di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti, che festeggia la sua quindicesima edizione. In un'intervista al settimanale CHI, il conduttore ha raccontato il suo rapporto con il gossip. Nel frattempo sono stati rivelati gli accoppiamenti della prima puntata. Carlo Conti: "Il gossip è un'arma a doppio taglio" Il conduttore del talent non si è nascosto nel parlare del peso che il gossip può avere nel mondo dello spettacolo: "Il gossip può costruire .

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

