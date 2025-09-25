Tale e Quale Show da domani 26 settembre la nuova edizione | le anticipazioni della prima puntata
Debutterà domani sera, in prima serata, la nuova edizione di “ Tale e Quale Show “, il talent show e varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si tratta della quindicesima edizione del programma, realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Per quanto riguarda il cast, “è davvero per tutti i gusti: grandi ritorni, nuove generazioni e due coppie inedite pronte a sorprendere” ha dichiarato il conduttore, come riportato da Ansa. Ecco, quindi, il cast completo e le anticipazioni della prima puntata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
