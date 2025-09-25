Tale e Quale Show 2025 le imitazioni della prima puntata

Milano, 25 settembre 2025 - Manca solo un giorno all’inizio della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’. Il talent show condotto ogni venerdì in Prima serata su Raiuno da Carlo Conti - con la super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio - torna da domani, venerdì 26 settembre, e promette spettacolo e risate. Sono di fatto 12 i concorrenti che parteciperanno a ‘Tale e Quale Show 2025’ e c’è fra il pubblico grande attesa per vedere con quali imitazioni dovranno cimentarsi. Il meccanismo, infatti, è quello consueto: ad ogni concorrente viene assegnata di volta in volta una performance di uno specifico personaggio da preparare durante la settimana insieme ai coach e da replicare nella puntata del venerdì sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

Tale e Quale Show 2025 al via il 26 settembre: concorrenti (anche in coppia) e giudici Presentata la nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti. Da Madonna a Pavarotti, ecco chi interpreta chi - X Vai su X

Tale e Quale Show 2025 al via il 26 settembre: concorrenti (anche in coppia) e giudici Presentata la nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti. Da Madonna a Pavarotti, ecco chi interpreta chi - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata - Il talent show condotto ogni venerdì in Prima serata su Raiuno da Carlo Conti - Scrive msn.com

Samuele Cavallo a Tale e Quale Show 2025: “E’ una sfida e una esperienza pazzesca” | Esclusiva - Abbiamo intervistato in esclusiva Samuele Cavallo, nuovo concorrente di Tale e Quale Show e con lui abbiamo parlato della nuova sfida e di Un Posto al Sole. Come scrive superguidatv.it