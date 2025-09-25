Tale e Quale Show 2025 la torinese Maryna tra i concorrenti | nella prima puntata sarà Lady Gaga

C'è anche la torinese Marina Valdemoro Maino, nome d'arte Maryna, tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025, il programma cult condotto da Carlo Conti, giunto alla 15esima edizione, che andrà in onda domani, venerdì 26 settembre, in prima serata su Rai 1, in diretta dagli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tale e Quale Show 2025, la torinese Maryna tra i concorrenti: nella prima puntata sarà Lady Gaga - Marina Valdemoro Maino, seguitissima sui social, farà il suo debutto nella trasmissione cult di Carlo Conti ... torinotoday.it scrive

