Tajani | Ha ragione Meloni l' Onu si guardi allo specchio

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio. Su Ucraina e green deal ha sbagliato", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio

Tajani in tilt su Gaza: “Per me Israele aveva ragione, ora troppi morti”, poi sull’Ucraina: “Pessimista su pace, Putin e Trump parlano molto”

Antonio Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia, è politicamente corresponsabile del genocidio in Palestina. La ragione è semplice: non ha volutamente fatto nulla per fermare il terrorismo di Stato israeliano. Leggete qui https://alessandrodibattista.su - facebook.com Vai su Facebook

Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia, è politicamente corresponsabile del genocidio in Palestina. La ragione è semplice: non ha fatto nulla per fermare il terrorismo di Stato israeliano. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/tajani-il - X Vai su X

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio; Ucraina, Tajani: Solo Kiev può decidere se cedere parte del proprio territorio; Tajani, in politica estera la linea la diamo io e Meloni.

Meloni e Tajani a New York per l'Assemblea Onu. Gaza al centro, Israele: "Il riconoscimento premia i nazisti" - Israele definisce "un premio per i nuovi nazisti" il riconoscimento dello Stato palestinese che molti Paesi si apprestano ad annunciare ufficialmente ... Segnala today.it

Tajani contro Enzo Iacchetti: "Basta bugie su Gaza. Fa il comico, non conosce niente, si faccia eleggere…" - Così il ministro degli Esteri, ospite di "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer, ribatte alle accuse dell'attore e conduttore ... Riporta today.it