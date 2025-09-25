Tajani | Ha ragione Meloni l' Onu si guardi allo specchio – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio. Su Ucraina e green deal ha sbagliato", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tajani - ragione

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio

Tajani in tilt su Gaza: “Per me Israele aveva ragione, ora troppi morti”, poi sull’Ucraina: “Pessimista su pace, Putin e Trump parlano molto”

Antonio Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia, è politicamente corresponsabile del genocidio in Palestina. La ragione è semplice: non ha volutamente fatto nulla per fermare il terrorismo di Stato israeliano. Leggete qui https://alessandrodibattista.su - facebook.com Vai su Facebook

Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia, è politicamente corresponsabile del genocidio in Palestina. La ragione è semplice: non ha fatto nulla per fermare il terrorismo di Stato israeliano. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/tajani-il - X Vai su X

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio; Il discorso di Giorgia Meloni all'Onu: «È la terza guerra mondiale a pezzi, le Nazioni Unite non fermano più i conflitti; Ucraina, Tajani: Solo Kiev può decidere se cedere parte del proprio territorio.

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio - Su Ucraina e green deal ha sbagliato", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a New York. quotidiano.net scrive

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio – Il video - Su Ucraina e green deal ha sbagliato", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a New York. msn.com scrive