Taglio delle ore degli educatori per gli studenti con difficoltà Cgil Cisl e Uil chiedono di incontrare il Comune
Cgil, Cisl e Uil, insieme alle categorie Fp Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uil Fpl, hanno chiesto formalmente un incontro con l’amministrazione comunale di Forlimpopoli. Al centro della richiesta ci sono le notizie relative a una riduzione delle risorse destinate al sostegno scolastico per il 2025. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
