Tagliano le piante e provocano una frana sulla Provinciale | il Comune li vuole denunciare
La colata di fango che si è riversata sulla Provinciale 12, che collega Iseo e Paratico sarebbe stata provocata dal taglio sconsiderato di alcune piante da parte di ignoti.Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, l’amministrazione comunale ha diffuso una nota, spiegando che i tecnici. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: tagliano - piante
Robot @kress_italia con OAS o senza? Ecco la differenza che può salvare le tue piante! I robot Kress senza OAS tagliano perfettamente l’erba seguendo il percorso impostato, ma… se trovano ostacoli, li urtano prima di cambiare direzione. Quelli con tecn - facebook.com Vai su Facebook