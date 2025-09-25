Tagliano le piante e provocano una frana sulla Provinciale | il Comune li vuole denunciare

Bresciatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La colata di fango che si è riversata sulla Provinciale 12, che collega Iseo e Paratico sarebbe stata provocata dal taglio sconsiderato di alcune piante da parte di ignoti.Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, l’amministrazione comunale ha diffuso una nota, spiegando che i tecnici. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tagliano - piante

Cerca Video su questo argomento: Tagliano Piante Provocano Frana