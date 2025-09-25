Svolto un evento giubilare totalmente dedicato agli Operatori di giustizia
La Giustizia al centro dell’incontro giubilare che si è tenuto in San Pietro, lo scorso 20 settembre, alla vigilia dei 35 anni dalla morte del compianto magistrato Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990. Con la partecipazione di oltre 15mila persone, provenienti da circa 100 Paesi, con numerose delegazioni provenienti oltre che dall’Italia, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
