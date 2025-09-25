Svolta nell’omicidio a Spoleto trovati coltelli in casa dell’uomo fermato

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un fermo per l’omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso, fatto a pezzi e messo in un sacco a Spoleto. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Svolta nell'omicidio a Spoleto, trovati coltelli in casa dell'uomo fermato

svolta nell8217omicidio spoleto trovatiGiovane ucciso e fatto a pezzi, fermato 33enne amico della vittima: svolta nelle indagini - All'uomo, di nazionalità ucraina, già indagato a piede libero nei giorni scorsi, vengono contestati i reati di omicidio, soppressione o distruzione di cadavere e occultamento ... Riporta msn.com

Orrore a Spoleto, Bala Sagor fatto a pezzi e trovato in un sacco: fermato un 32enne ucraino per l’omicidio - Sebbene il movente del delitto non risulti ancora del tutto chiaro, è emerso che la vittima vantava un piccolo credito dall'indagato, anche lui cuoco ... Come scrive affaritaliani.it

