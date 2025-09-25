Svolta nell’omicidio a Spoleto trovati coltelli in casa dell’uomo fermato
C’è un fermo per l’omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso, fatto a pezzi e messo in un sacco a Spoleto. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: svolta - nell
Telenovela Osimhen, ennesima svolta improvvisa nell’affare: è successo stanotte
Parabiago, svolta nell’omicidio Ravasio: Igor Benedito va ai domiciliari
Messina, svolta nell’omicidio di Angelo Pirri: arrestato il padre
Svolta nell’inchiesta sulla morte del geometra livornese e “building manager” di Poste Vai su Facebook
Tangenti a Fiumicino, svolta nell’inchiesta: faro sui politici della giunta Baccini https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/03/news/tangenti_fiumicino_indagini_giunta_baccini-424822916/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Giovane ucciso e fatto a pezzi, fermato 33enne amico della vittima: svolta nelle indagini - All'uomo, di nazionalità ucraina, già indagato a piede libero nei giorni scorsi, vengono contestati i reati di omicidio, soppressione o distruzione di cadavere e occultamento ... Riporta msn.com
Orrore a Spoleto, Bala Sagor fatto a pezzi e trovato in un sacco: fermato un 32enne ucraino per l’omicidio - Sebbene il movente del delitto non risulti ancora del tutto chiaro, è emerso che la vittima vantava un piccolo credito dall'indagato, anche lui cuoco ... Come scrive affaritaliani.it