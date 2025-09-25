Svolta nel duplice omicidio di Apricena | Esecuzione brutale c' è chiaro disprezzo per la vita e per i corpi

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiuso il cerchio sull’efferato duplice omicidio avvenuto nell’estate 2027, ad Apricena, con l’arresto di due uomini del commando (qui i dettagli dell’operazione). “La mafia nel Foggiano è cambiata molto nei metodi, perché ha subito dei colpi molto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svolta - duplice

APRICENA Duplice omicidio di Apricena: dopo otto anni arrestati due membri del commando mafioso. I nomi - La Polizia di Stato, attraverso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari e la Squadra Mobile di Foggia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito ... Segnala statoquotidiano.it

Lotta tra clan: risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena - Grazie anche ai collaboratori di giustizia, è stato risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena. Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Duplice Omicidio Apricena