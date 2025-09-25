Svolta nel duplice omicidio di Apricena | Esecuzione brutale c' è chiaro disprezzo per la vita e per i corpi
La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiuso il cerchio sull’efferato duplice omicidio avvenuto nell’estate 2027, ad Apricena, con l’arresto di due uomini del commando (qui i dettagli dell’operazione). “La mafia nel Foggiano è cambiata molto nei metodi, perché ha subito dei colpi molto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: svolta - duplice
IL COLD CASE | La svolta nel 2023 dopo una sparatoria avvenuta in Calabria. Il duplice omicidio risale al 25 febbraio 1991 a Vicenza - facebook.com Vai su Facebook
APRICENA Duplice omicidio di Apricena: dopo otto anni arrestati due membri del commando mafioso. I nomi - La Polizia di Stato, attraverso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari e la Squadra Mobile di Foggia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito ... Segnala statoquotidiano.it
Lotta tra clan: risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena - Grazie anche ai collaboratori di giustizia, è stato risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena. Scrive trmtv.it