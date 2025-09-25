Svolta nel caso Coldplay al concerto c'era anche il marito di Kristin Cabot | Era insieme a un'altra donna

Nuovo colpo di scena nel caso di Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi beccati insieme al concerto dei Coldplay a Boston lo scorso luglio. Secondo quanto riferito da fonti britanniche, allo stesso evento era presente anche il marito di lei, Andrew Cabot: "Aveva un appuntamento con un'altra donna, oggi è la sua compagna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: svolta - caso

Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile

Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile. «Il ragazzo morto non era l'obiettivo»

Esplosione via Nizza a Torino, la svolta nel caso: arrestato un uomo per omicidio volontario

Svolta nel caso di Cinzia #Pinna, la donna di cui si erano perse le tracce l’11 settembre scorso, in #Gallura. Fermato con l’accusa di omicidio un noto imprenditore di vini. L’uomo ha confessato e fatto ritrovare il corpo della 33enne. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X

Tg1. . Svolta nel caso di Cinzia #Pinna, la donna di cui si erano perse le tracce l’11 settembre scorso, in #Gallura. Fermato con l’accusa di omicidio un noto imprenditore di vini. L’uomo ha confessato e fatto ritrovare il corpo della 33enne. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook

Ripresi dalla kiss cam al concerto dei Coldplay, il Times: c’era anche il marito di lei, era con l’amante; «Sono amica della manager al concerto dei Coldplay, lei e il Ceo non erano amanti ma solo amici: ecco tutta la verità»; Adulterio al concerto dei Coldplay: il marito di Kristin Cabot, ripreso tra le braccia del CEO di Astronomer, parla.

Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times: “Anche il marito della donna era lì con un’altra” - Nuovo colpo di scena nel caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti scoperti dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay: secondo quanto rivelato dal quotidiano Times, infatti, anche il mari ... Segnala tpi.it

Ripresi al concerto dei Coldplay, il Times: c’era anche il marito di lei con un'altra - Secondo il britannico Times allo stesso evento c'era anche il marito della donna al centro del caso, Kristin Cabot dimessasi poi da responsabile del personale dell'azienda tecnologica statunitense ... Secondo ansa.it