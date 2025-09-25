Svolta europea Hiv Aids | prevenzione a 34 euro l’anno dal 2027

Unitaid e la fondazione americana Gates hanno annunciato che dal 2027 saranno disponibili versioni generiche del lenacapavir, un trattamento preventivo contro l’Hiv, al costo di circa 34 euro (40 dollari) l’anno in oltre cento Paesi a basso e medio reddito. Il farmaco originale, commercializzato da Gilead Sciences con il nome Yeztugo, costa negli Stati Uniti circa 23.825 euro l’anno, un prezzo inaccessibile alla gran parte delle popolazioni vulnerabili. Carmen Perez Casas, responsabile strategica per l’Hiv di Unitaid: “Oggi annunciamo un accordo con uno dei titolari di licenza per la produzione del lenacapavir, che è uno strumento rivoluzionario a disposizione per la prevenzione dell’Hiv”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

