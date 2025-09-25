Sviluppo Sud Catania primo test stagionale contro Cisterna D’Onofrio e Montagnani | Sensazioni positive
Prima amichevole stagionale per la Sviluppo Sud Catania che cede 3-1 sul campo di Cisterna, formazione di Superlega, ma dimostrando carattere, soprattutto nel set vinto con autorevolezza (19-25).Il gruppo guidato da Paolo Montagnani ha saputo tenere testa a una formazione di una categoria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
