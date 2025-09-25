Sversamento nel Santovecchio Tubi rotti e il gasolio finisce nel rio
Nei giorni scorsi un gruppo di tecnici del Dipartimento Arpat di Pistoia è stato costretto a intervenire, in via Mentana, a pochi passi dalla stadio comunale e dal campo di tiro della Compagnia Arcieri, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di gasolio nel Rio Santovecchio. Nel corso del sopralluogo hanno ispezionato sia il tratto oggetto della segnalazione che quello a monte, rilevando la presenza di gasolio anche nelle vie limitrofe a quella in cui era stata fatta la segnalazione. Non è la prima volta che quel corso d’acqua, che costeggia numerose attività agricole, artigianali e industriali, si è trovato soggetto a episodi inquinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sversamento nel Santovecchio. Tubi rotti e il gasolio finisce nel rio.
