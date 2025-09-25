Svelato il nuovo Bernareggi eccolo in anteprima Nel weekend la festa con la città - Foto e video

Ecodibergamo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITÀ. Il Bernareggi apre le proprie porte il 27 e il 28 settembre per svelare la bellezza dell’arte sacra bergamasca in un percorso lungo 1700 anni. Giovedì 25 ecco un’anteprima. Il Vescovo: «In questo modo la bellezza rappresentata dall’arte può essere fruibile a tutti, attraverso la vita della comunità cristiana». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

svelato nuovo bernareggi eccoloSvelato il nuovo Bernareggi, eccolo in anteprima. Nel weekend la festa con la città - Il Bernareggi apre le proprie porte il 27 e il 28 settembre per svelare la bellezza dell’arte sacra bergamasca. Scrive ecodibergamo.it

