Svegliaginevra il nuovo singolo è Da domani cosa farai?

Da domani cosa farai? è il nuovo singolo di svegliaginevra che racconta tutto quello che arriva dopo la fine di una relazione. Da domani cosa farai? è il nuovo singolo di svegliaginevra – la poliedrica cantautrice capace di incantare con la sua scrittura, di raccontare l’amore in tutte le diverse forme e mettersi in gioco – disponibile dal 3 ottobre per Nigiri e distribuito da Columbia RecordsSony Music Italy. Il brano racconta tutto quello che arriva dopo la fine di una relazione: un equilibrio delicato tra nostalgia e speranza, tra la memoria di ciò che è stato e la possibilità di un futuro migliore per entrambi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

