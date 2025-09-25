Svegliaginevra il nuovo singolo è Da domani cosa farai?

Spettacolo.eu | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani cosa farai? è il nuovo singolo di svegliaginevra che racconta tutto quello che arriva dopo la fine di una relazione. Da domani cosa farai? è il nuovo singolo di svegliaginevra – la poliedrica cantautrice capace di incantare con la sua scrittura, di raccontare l’amore in tutte le diverse forme e mettersi in gioco – disponibile dal 3 ottobre per Nigiri e distribuito da Columbia RecordsSony Music Italy. Il brano racconta tutto quello che arriva dopo la fine di una relazione: un equilibrio delicato tra nostalgia e speranza, tra la memoria di ciò che è stato e la possibilità di un futuro migliore per entrambi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

svegliaginevra il nuovo singolo 232 da domani cosa farai

© Spettacolo.eu - Svegliaginevra, il nuovo singolo è Da domani cosa farai?

In questa notizia si parla di: svegliaginevra - nuovo

Eros Ramazzotti pubblica il suo nuovo singolo "Il mio giorno preferito" - E' uscito "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)", il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Svegliaginevra Nuovo Singolo 232