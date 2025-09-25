superman james gunn e il colpo di scena che sorprende tutti

Le scelte creative di James Gunn per il nuovo film di Superman. Il recente rilascio del nuovo film dedicato a Superman ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, grazie a un approccio narrativo innovativo e alcune decisioni che potrebbero dividere l’opinione pubblica nel tempo. La pellicola si distingue non solo per la sua accoglienza positiva in sala, ma anche per le scelte di sceneggiatura e caratterizzazione dei personaggi principali. La rivelazione sulla genesi di Superman secondo Gunn. Una nuova interpretazione delle origini. Il regista James Gunn ha annunciato che nel suo film Jor-El e Lara, i genitori di Superman, hanno inviato il figlio sulla Terra con uno scopo diverso dal semplice salvataggio: intendono conquistare il pianeta e creare un “ Nuovo Krypton “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

