Superlega la Sir si prende la rivincita | 3-1 alla Lube in amichevole

Era soltanto un'amichevole, meglio dire allenamento congiunto, ed il risultato lascia il tempo che trova, ma vincere aiuta a vincere e se possibile dà soddisfazione.E la soddisfazione se l'è presa la Sir Susa Scai Perugia, che nel test disputato oggi pomeriggio al PalaBarton (l'ultimo stagionale). 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: superlega - prende

Il progetto Superlega prende forma 60 club hanno dato la loro disponibilità - facebook.com Vai su Facebook

Superlega, è una Sir che continua a crescere. Colaci: "Vogliamo migliorare" - La Sir Susa Scai Perugia è stata sconfitta ieri dalla Lube Civitanova, ma gli aspetti positivi non sono mancati. Segnala today.it

Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci - È ancora lontano il debutto nella massima categoria di pallavolo maschile, momento giusto per comunicare che la squadra campione d’Europa si chiamerà Sir Susa Scai Perugia. Si legge su lanazione.it