Superlega la Sir si prende la rivincita | 3-1 alla Lube in amichevole

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era soltanto un'amichevole, meglio dire allenamento congiunto, ed il risultato lascia il tempo che trova, ma vincere aiuta a vincere e se possibile dà soddisfazione.E la soddisfazione se l'è presa la Sir Susa Scai Perugia, che nel test disputato oggi pomeriggio al PalaBarton (l'ultimo stagionale). 🔗 Leggi su Today.it

