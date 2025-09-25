Supercoppa Italiana di rugby L’Aquila teatro della sfida Rovigo–Viadana
Venerdì 26 settembre (ore 19) al “Tommaso Fattori” la prima finale della stagione. In palio il primo trofeo del 202526: Rovigo sogna il triplete, Viadana cerca la rivincita. La stagione del rugby italiano riparte con un appuntamento di prestigio: la Supercoppa Italiana 2025. Venerdì sera, allo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e il Rugby Viadana 1970 si contenderanno il primo titolo dell’anno, con calcio d’inizio fissato alle 19 e diretta streaming su The Rugby Channel. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
