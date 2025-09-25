Primo appuntamento della stagione per il calcio della Uisp di Prato. E’ quello con la Supercoppa che è stato deciso solo ai calci di rigore, con la vittoria del Giusti Stefano che si è imposto 5-4 sul Phoenix 2012. Un finale al cardiopalma, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità sull’1-1, frutto del vantaggio subito al 2’ di Cocchi del Giusti Stefano e del pareggio alla mezz’ora di Martelli del Phoenix 2012. Poi un grande equilibrio spezzato solo dalla lotteria dei rigori dove è uscita vincitrice la truppa del Giusti Stefano che così conquista il primo titolo stagionale. In questo fine settimana, poi, sarà la volta della prima giornata di campionato, che farà il proprio esordio il 29 e il 30 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Supercoppa firmata: "Giusti Stefano"