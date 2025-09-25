Superbike Aragona ultima spiaggia per Bulega? O recupera su Razgatlioglu o saluta il titolo 2025…

Il Mondiale Superbike sbarca nella penisola iberica, dove sta per cominciare “ il rettilineo finale ” del 2025. Difatti l’ epilogo agonistico della stagione è ben più vicino rispetto a quello di altre categorie, poiché il sipario calerà fra tre settimane. La prima delle tre tappe conclusive dissipate fra Spagna e Portogallo è quella dell’ Aragona, dove si gareggerà dal 26 al 28 settembre. Alcañiz potrebbe rappresentare la proverbiale “ ultima spiaggia ” per Nicolò Bulega, che ora si ritrova a -39 da Toprak Razgatlioglu in classifica generale. Il turco, dopo aver sofferto nelle prime quattro tappe, è diventato un martello pneumatico e ha raccolto 14 vittorie nelle successive 15 gare, lasciandone solo una all’italiano, ribaltando prepotentemente i rapporti di forza iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

