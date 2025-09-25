Superbike Aragona ultima spiaggia per Bulega? O recupera su Razgatlioglu o saluta il titolo 2025…
Il Mondiale Superbike sbarca nella penisola iberica, dove sta per cominciare “ il rettilineo finale ” del 2025. Difatti l’ epilogo agonistico della stagione è ben più vicino rispetto a quello di altre categorie, poiché il sipario calerà fra tre settimane. La prima delle tre tappe conclusive dissipate fra Spagna e Portogallo è quella dell’ Aragona, dove si gareggerà dal 26 al 28 settembre. Alcañiz potrebbe rappresentare la proverbiale “ ultima spiaggia ” per Nicolò Bulega, che ora si ritrova a -39 da Toprak Razgatlioglu in classifica generale. Il turco, dopo aver sofferto nelle prime quattro tappe, è diventato un martello pneumatico e ha raccolto 14 vittorie nelle successive 15 gare, lasciandone solo una all’italiano, ribaltando prepotentemente i rapporti di forza iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - aragona
Superbike, asfalto dell’Aragona “troppo stressante”. Pirelli cambia mescola per qualifica e Superpole race
Superbike: le scelte Pirelli per il round di Aragon #pirelli #AragonGP #superbike #wsbk #pneumatici @WorldSBK - X Vai su X
Decimo round WorldSBK e WorldSSP al Motorland Aragon, si rinnova il duello tra Razgatlioglu e Bulega. Ecco gli orari delle dirette televisive con la Superbike che sarà in diretta anche su TV8. - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, asfalto dell’Aragona “troppo stressante”. Pirelli cambia mescola per qualifica e Superpole race - L’imminente fine settimana vedrà il Mondiale Superbike impegnato ad Alcañiz, dove si disputerà il terz’ultimo round della stagione 2025. Secondo oasport.it
Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre - È la settimana del ritorno della Superbike che affronterà dal 26 al 28 settembre il Gran Premio di Aragon 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Scrive oasport.it