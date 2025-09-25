Sumud Flottilla per Gaza Quattrocento in piazza L’urlo | Palestina libera

Continua il movimento a sostegno della Palestina e contro l’assedio di Gaza a Siena. Oltre quindici realtà cittadine, fra cui la Cgil, si sono riunite nel presidio organizzato dal Comitato Palestina Siena, questa volta sotto la Prefettura in piazza Duomo, per chiedere un intervento immediato del governo nel conflitto. "Non è tollerabile la violazione del diritto internazionale da parte di Israele – ribadisce ancora una volta in piazza Samuele Picchianti, rappresentante del Comitato Palestina Siena –. Chiediamo al governo di garantire protezione ai cittadini italiani e agli attivisti impegnati a impedire che Gaza venga affamata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

