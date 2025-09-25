Sumud Flotilla | Siamo consapevoli delle minacce ma andiamo avanti fino a Gaza Non credete alla propaganda di Israele
“Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti “. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla ribadiscono la loro posizione, nel corso di una conferenza stampa: la missione, in rotta verso la Striscia, non si ferma. “Siamo – aggiungono – nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione “, fanno sapere. Alla flotta – arrivata che si trova nei pressi della costa Sud di Creta – si sono unite le ultime imbarcazioni, quelle provenienti proprio dalla Grecia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sumud - flotilla
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Approvate due mozioni su Global Sumud Flotilla e candidature a "Capitale italiana della Cultura 2028" Chiesto all'unanimità l'impegno a sostenere la missione umanitaria Leggi la notizia https://ow.ly/AiBy50X1Vpy #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Consi - X Vai su X
Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - facebook.com Vai su Facebook
Global Samud Flotilla respinge la mediazione sugli aiuti, 'Israele non si indimidisce' - Conferenza stampa d'emergenza: 'Possibili attacchi entro 48 ore. Come scrive ansa.it
Flotilla: ‘le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza’ - Chiediamo ai governi di fare pressioni per fermare la violenza". Segnala swissinfo.ch