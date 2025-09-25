Sumud Flotilla | Siamo consapevoli delle minacce ma andiamo avanti fino a Gaza Non credete alla propaganda di Israele

“Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti “. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla ribadiscono la loro posizione, nel corso di una conferenza stampa: la missione, in rotta verso la Striscia, non si ferma. “Siamo – aggiungono – nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione “, fanno sapere. Alla flotta – arrivata che si trova nei pressi della costa Sud di Creta – si sono unite le ultime imbarcazioni, quelle provenienti proprio dalla Grecia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

