Sul tatami del campionato europeo di ju jitsu anche tre atleti della Hiwashita ProTeam Gallipoli

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – Manca ormai meno di una settimana allo svolgimento dei campionati europei di ju jitsu in programma nelle Fiandre, a Beveren, in Belgio dal 1 al 4 ottobre prossimi. Una competizione sportiva attesa e ricca di emozioni quella che dovranno affrontare anche alcuni degli allievi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

