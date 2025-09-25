Sul tatami del campionato europeo di ju jitsu anche tre atleti della Hiwashita ProTeam Gallipoli
GALLIPOLI – Manca ormai meno di una settimana allo svolgimento dei campionati europei di ju jitsu in programma nelle Fiandre, a Beveren, in Belgio dal 1 al 4 ottobre prossimi. Una competizione sportiva attesa e ricca di emozioni quella che dovranno affrontare anche alcuni degli allievi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tatami - campionato
Ecco i nostri prossimi appuntamenti: XIII WKC EUROPEAN CUP Campionato Nazionale Assoluto U.I.K. E non finisce qui! Ci vediamo sul tatami! Noi siamo la FIAM - facebook.com Vai su Facebook