Sul ring con Ferrara Boxe Si sfidano i migliori giovani

Il maestro Croce mette alla prova gli atleti del proprio vivaio, organizzando una riunione con una dozzina di incontri dall’esito quantomeno imprevedibile. Venerdì a partire dalle 20,30 presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306 saliranno sul ring alcuni dei migliori giovani elementi del settore giovanile del club. Ecco il programma completo: Daniel Lungu-Giosuè Buonriposi (Boxe Lucchese), Chiara Roveggio-Emma Patarino (Padova Ring), Swami D’Arrigo-Anna Amata Bertoni (Boxe Lucchese), Arianna Motta-Nikita Salvan (Boxe Albignasego), Andrea Mantovani-Cristian Leo (Ravenna Boxe), Pietro Palmonari-Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese), Emanuele Bossa-Raffaele Guarise (Padova Ring), Dario Baroni-Gabriele Simoni (Pugilistica Comacchiese), Leorand Nexha-Luca Targa (Padova Ring), Hassen Atia-Iosif Bandula (Padova Ring). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sul ring con Ferrara Boxe. Si sfidano i migliori giovani

In questa notizia si parla di: ring - ferrara

Venerdì 26 settembre vi aspetto a questa bella riunione di boxe #pugilato #boxe #Ferrara #emiliaromagna #ring #fuoriisecondi #sport #Guantone - facebook.com Vai su Facebook

Boxe, Tyson e Mayweather tornano sul ring: match-esibizione nel 2026 - Data e luogo ancora non sono stati svelati, ma Mike Tyson e Floyd Mayweather hanno trovato l'accordo per dare vita ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Khelif scende dal ring? Il manager: "Ha lasciato la boxe, da ora si allenerà e basta" - La pugile, finita nell'occhio del ciclone dopo l'oro conquistato a Parigi 2024 a causa delle contestazioni sul suo genere, ha lasciato il ring "Imane non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo ... Da gazzetta.it