Suicidio in carcere a Modena | 24enne si toglie la vita Uilpa | Siamo a 62 dall’inizio dell’anno

Ancora un suicidio in carcere. Stavolta è accaduto a Modena, dove un giovane detenuto di 24 anni, di origine tunisina, si è tolto la vita nella serata di ieri all’interno della sua cella nella sezione accoglienza. Il ragazzo, secondo quanto reso noto dalla Uilpa Polizia Penitenziaria, era stato trasferito da poco in quell’area. Con questo episodio, salgono a 62 i suicidi registrati nelle carceri italiane dall’inizio del 2025, a cui si aggiungono un internato in una Rems e tre operatori. Un bilancio che il sindacato definisce drammatico e che riporta al centro del dibattito pubblico le condizioni del sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Suicidio in carcere a Modena: 24enne si toglie la vita. Uilpa: “Siamo a 62 dall’inizio dell’anno”

