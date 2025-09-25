Sui social mi comporto da buttafuori faccio una selezione all’ingresso e non calcolo gli haters Oggi sono più felice di quando avevo 40 anni | parla Simona Ventura

Simona Ventura parla di “sorpresa” più che di “rivincita” perché, dice, il Grande Fratello che si prepara a condurre su Canale5 “è arrivato tutto in modo inaspettato: prima l’opinionista all’Isola, ora la conduzione del Gf”. Ventura si racconta al Corriere a pochi giorni dal debutto del Grande Fratello (quello con non vip, altrimenti detto ‘nip’) su Canale5. Sul fatto che anche la sua vita, come quella dei concorrenti, è (perennemente) sotto gli occhi di tutti, la conduttrice commenta: “Se fosse stato un peso non avrei fatto questo mestiere. Invece mi piace, fa parte del gioco”. E subito il pensiero va ai risvolti negativi, come gli hater (“ sui social mi comporto da buttafuori: faccio una selezione all’entrata, gli hater non li calcolo”) e lo stalker che lei e il marito Giovanni Terzi hanno denunciato: “Spesso quando si subiscono minacce o stalking la paura prende il sopravvento: si ha timore di peggiorare la situazione, ci si sente soli e senza via d’uscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

