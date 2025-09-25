Sudtirol vs Reggiana quinta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Appaiate in classifica con gli stessi punti, le due squadre cercano un successo per dare una svolta alla propria stagione. Sudtirol vs Reggiana si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sperano di ritrovare l’appuntamento con la vittoria dopo il ko con il Palermo e il pareggio con il Frosinone. La squadra di Castori naviga al decimo posto con 5 punti, ed ha bisogno di un successo per non impantanarsi nelle zone basse della classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

