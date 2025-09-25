Successo per ‘Ruote nella Storia’ a Clusone e l’ACI già pensa a potenziare la VI edizione

Favorito da una bella giornata meteo, si è svolto domenica il quinto raduno di ‘Ruote nella storia’, che si è snodato dal piazzale della Guardia di Finanza a Bergamo fino a Clusone, con l’organizzazione del Club ACI Storico. Sono state numerose le vetture d’epoca che hanno ritrovato familiarità con la strada, molto osservate anche dal pubblico che le ha viste sfilare di paese in paese fino all’altipiano della città del Fanzago. “È risultata di molto interesse la visita al centro storico – dice compiaciuto il presidente dell’ACI di Bergamo, Valerio Bettoni – e per la sesta edizione già sto pensando ad un ulteriore potenziamento della manifestazione, che ormai abbraccia tutto il territorio della provincia, dalla pianura al lago, alle Valli Brembana e Seriana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

