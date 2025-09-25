Successo ’Follomix’ Pienone per i fumetti tra dibattiti e incontri

’Follomix’, un evento di due giorni interamente dedicato alla nona arte, il fumetto, è stata un successo. La kermesse della Fonderia 1, e alla Biblioteca comunale, si è conclusa con numeri record e un’accoglienza che ha superato ogni aspettativa. In soli due giorni, Follomix ha registrato un totale di 4301 accessi, un dato che lo consacra come uno degli eventi più riusciti e partecipati nel panorama culturale della città. La manifestazione ha offerto un programma ricco e di alta qualità, con la presenza di autori e artisti di livello nazionale. Tra gli ospiti d’eccezione, lo storico del fumetto e sceneggiatore Davide Barzi, i direttori editoriali di Comics and Science Andrea Plazzi e Roberto Natalini, il noto fumettista Fabio Civitelli, storico disegnatore di Tex della Sergio Bonelli Editore; lo sceneggiatore Giorgio Giusfredi, e il curatore di Zagor, Moreno Burattini, da oltre 35 anni sceneggiatore di un altro personaggio storico del fumetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

