Studente si frattura a scuola in una sfida di braccio di ferro durante ora di supplenza Chiede 44mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no | Non risultano prove di mancata vigilanza del docente

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gioco tra compagni, un braccio si spezza durante la sfida e il caso arriva in tribunale con maxi richiesta di risarcimento: la sentenza del tribunale di Venezia mette sotto la lente la vigilanza negli istituti scolastici, ridefinendo il confine tra controllo e imprevedibilità tra i banchi di scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

