Studente si frattura a scuola in una sfida di braccio di ferro durante ora di supplenza Chiede 44mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no | Non risultano prove di mancata vigilanza del docente
Un gioco tra compagni, un braccio si spezza durante la sfida e il caso arriva in tribunale con maxi richiesta di risarcimento: la sentenza del tribunale di Venezia mette sotto la lente la vigilanza negli istituti scolastici, ridefinendo il confine tra controllo e imprevedibilità tra i banchi di scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Correte fino al muro”, la pericolosa consegna del docente che costa 17mila euro di risarcimento. Studente si frattura entrambi i polsi contro la parete
«Correte fino al muro», ma la lezione di educazione fisica finisce male: studente si frattura entrambi i polsi. Scuola condannata al risarcimento
Studente con malattia rara si frattura correndo a scuola. Famiglia aveva avvisato i docenti, ma la supplente non sapeva nulla. Il Tribunale condanna il Ministero al risarcimento di oltre 9mila euro
Dopo la tragica morte di Saray, la ragazza spagnola investita dal Suv guidato da un 18enne a Corso Umberto, altro inquietante episodio nel cuore di Napoli. Si tratta di una studentessa lombarda di 21 anni, che sarà operata per una frattura alla gamba a Milan - facebook.com Vai su Facebook
Banchi ‘a uncino’ non conformi causano frattura a studente 17enne. Corte d’Appello ribalta sentenza e condanna Ministero a 80mila euro di risarcimento - X Vai su X
