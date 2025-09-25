. Le parole del tecnico. Il Venezia di Giovanni Stroppa si gode il successo in Coppa Italia contro il Verona, risultato che permette ai lagunari di accedere agli ottavi di finale, dove affronteranno l’ Inter. Il tecnico lombardo ha evidenziato come la squadra abbia saputo mostrare equilibrio, evitando gli errori gratuiti che avevano caratterizzato le ultime uscite. Prestazione dei singoli e disciplina tattica. La formazione arancioneroverde ha creato diverse occasioni da gol, con protagonisti come Compagnon, attaccante agile e tecnico, Casas, mediano di quantità e inserimento, e Sagrado, il quale ha sfiorato la rete con un tiro che ha colpito l’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stroppa dopo il successo contro il Verona: «Mi fa piacere dedicarla ai tifosi, i derby si portano a casa anche così»