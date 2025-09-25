Strisce blu Fast Confsal scrive all' amministrazione comunale | Aggiornare la perimetrazione

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato FastConfsal, attraverso il segretario regionale e vice segretario confederale provinciale di Catania con delega alle infrastrutture, Bartolomeo Curia, ha inviato al sindaco Enrico Trantino una nota in cui vengono denunciate "gravi criticità relative alla viabilità cittadina e alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strisce - fast

Strisce blu: quando non si paga il parcheggio - Esistono poi delle agevolazioni per chi guida auto elettriche o ibride, che variano da una città all’altra. gazzetta.it scrive

Strisce blu a Ponte Milvio, Fleming e Vigna Clara: cambia la sosta nel Municipio XV. Mappa e gratuità - Il parcheggio a pagamento, le strisce blu, arrivano in tre zone del territorio del Municipio XV di Roma. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Strisce Blu Fast Confsal