Strigliata di Meloni | Irresponsabili sfidano il governo e non aiutano Gaza

da New York La questione della Flotilla irrompe nella due giorni di Giorgia Meloni a New York, dove ieri sera ha pronunciato il suo discorso dal podio delle Nazioni Unite, e spinge il presidente del consiglio a "richiamare tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani". "Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile - afferma senza mezzi termini parlando con i giornalisti - Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Se il tema sono gli aiuti, si possono consegnare in sicurezza e abbiamo dato tutta la nostra disponibilità per questo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

