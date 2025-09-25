Street Food amaro Carroattrezzi in azione via Matteotti sgomberata dalle auto in divieto

Treviglio. È scattato alle 14 di oggi, giovedì 25 settembre, il divieto di sosta in via Matteott i per consentire l’allestimento delle bancarelle e dei tavoli dello Street Food Festival. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 2 di lunedì 29 settembre. Pochi minuti dopo l’entrata in vigore del divieto, la via è stata interessata da un via vai di carroattrezzi che hanno rimosso auto e moto lasciate in sosta nonostante la presenza di cartelli posizionati lungo la strada. Intorno alle 14.30 due mezzi erano già al lavoro in fondo alla strada, mentre altri due si preparavano a intervenire all’ingresso della via. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Street Food “amaro”. Carroattrezzi in azione, via Matteotti sgomberata dalle auto in divieto

In questa notizia si parla di: street - food

