Street Fighter | un primo sguardo ai costumi di Ken e Chun-Li

Grazie a Andrew Schulz, l’attore che interpreta Dan Hibiki in Street Fighter, abbiamo la possibilità di dare una primissima occhiata a Callina Liang nei panni di Chun-Li e Noah Centineo in costume completo nei panni di Ken Masters. Quest’ultimo sembra uscito direttamente da Street Fighter 5 e, a giudicare dall’iconica acconciatura di Chun-Li e dal suo colletto blu borchiato, questa interpretazione del personaggio è più in linea con la versione classica di Street Fighter 2. È difficile dire quando verranno rivelati i look del cast completo, ma queste prime immagini susciteranno grande entusiasmo, se le reazioni sui social media a brevi scorci come questo sono indicative. 🔗 Leggi su Cinefilos.it