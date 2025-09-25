Street Fighter | Chun-Li e Ken pizzicati sul set del film
Le riprese del film Street Fighter sono attualmente in corso, ed un nuovo video dal set ha svelato il look di due iconici personaggi. Il video in questione, lo trovate qui di seguito, offre uno sguardo ai look scelti per gli attori Callina Liang e Noah Centineo, rispettivamente nei panni di Chun-Li e Ken. Se per la prima è possibile scorgere solo alcuni dettagli – l’attrice è coperta da un accappatoio – per il giovane talento americano è possibile dare uno sguardo all’iconico kimono rosso, ma anche alla celebre capigliatura bionda. Una curiosità, il video è stato girato da Andrew Schulz, attore che nel film interpreta Dan Hikibi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: street - fighter
WWE: Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes nel film di Street Fighter nel ruolo di Guile
Fatal Fury: City of the Wolves, Ken di Street Fighter è in arrivo nel gioco, ecco il trailer di presentazione
Street Fighter | Vidyut Jammwal sarà Dhalsim nel film live-action
Street Fighter 6 ha trovato spazio nello showcase di Capcom dal Tokyo Game Show 2025, dove è stata mostrata in azione C. Viper. - facebook.com Vai su Facebook
Película de Street Fighter presenta elenco #Laboladel6 https://tinyurl.com/478pdxab - X Vai su X
Street Fighter: un primo sguardo ai costumi di Ken e Chun-Li - Grazie a Andrew Schulz (Dan Hibiki in Street Fighter) abbiamo la possibilità di dare un'occhiata a Callina Liang e Noah Centineo sul set. Come scrive cinefilos.it
STREET FIGHTER: New Look At Ken And Chun-Li's Costumes Revealed In Latest Behind-The-Scenes Videos - scenes videos from the upcoming Street Fighter movie offer a glimpse of Callina Liang's Chun- Scrive comicbookmovie.com