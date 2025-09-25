Street Fighter | Chun-Li e Ken pizzicati sul set del film

Universalmovies.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del film Street Fighter sono attualmente in corso, ed un nuovo video dal set ha svelato il look di due iconici personaggi. Il video in questione, lo trovate qui di seguito, offre uno sguardo ai look scelti per gli attori Callina Liang e Noah Centineo, rispettivamente nei panni di Chun-Li e Ken. Se per la prima è possibile scorgere solo alcuni dettagli – l’attrice è coperta da un accappatoio – per il giovane talento americano è possibile dare uno sguardo all’iconico kimono rosso, ma anche alla celebre capigliatura bionda. Una curiosità, il video è stato girato da Andrew Schulz, attore che nel film interpreta Dan Hikibi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

street fighter chun li e ken pizzicati sul set del film

© Universalmovies.it - Street Fighter | Chun-Li e Ken pizzicati sul set del film

In questa notizia si parla di: street - fighter

WWE: Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes nel film di Street Fighter nel ruolo di Guile

Fatal Fury: City of the Wolves, Ken di Street Fighter è in arrivo nel gioco, ecco il trailer di presentazione

Street Fighter | Vidyut Jammwal sarà Dhalsim nel film live-action

street fighter chun kenStreet Fighter: un primo sguardo ai costumi di Ken e Chun-Li - Grazie a Andrew Schulz (Dan Hibiki in Street Fighter) abbiamo la possibilità di dare un'occhiata a Callina Liang e Noah Centineo sul set. Come scrive cinefilos.it

street fighter chun kenSTREET FIGHTER: New Look At Ken And Chun-Li's Costumes Revealed In Latest Behind-The-Scenes Videos - scenes videos from the upcoming Street Fighter movie offer a glimpse of Callina Liang's Chun- Scrive comicbookmovie.com

Cerca Video su questo argomento: Street Fighter Chun Ken