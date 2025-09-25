Street Fighter | Chun-Li e Ken pizzicati sul set del film

Le riprese del film Street Fighter sono attualmente in corso, ed un nuovo video dal set ha svelato il look di due iconici personaggi. Il video in questione, lo trovate qui di seguito, offre uno sguardo ai look scelti per gli attori Callina Liang e Noah Centineo, rispettivamente nei panni di Chun-Li e Ken. Se per la prima è possibile scorgere solo alcuni dettagli – l’attrice è coperta da un accappatoio – per il giovane talento americano è possibile dare uno sguardo all’iconico kimono rosso, ma anche alla celebre capigliatura bionda. Una curiosità, il video è stato girato da Andrew Schulz, attore che nel film interpreta Dan Hikibi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

