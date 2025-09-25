Stravolto il futuro di Vlahovic | sarà ancora in bianconero
L’attaccante serbo dei bianconeri è finito nel mirino di una squadra inglese. L’addio alla Juve è dietro l’angolo Dopo le tantissime voci estive poi mai arrivate a dama, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Il futuro dell’attaccante serbo è però tutto da scrivere e potrebbe tingersi ancora di bianconero. (LaPresse) Calciomercato.it La permanenza sorprendente a Torino ha fatto da ulteriore stimolo per il bomber classe 2000 che ha messo già a referto quattro gol e un assist in cinque apparizioni con la maglia della Juve spalmati tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: stravolto - futuro
Miretti Juventus: svolta nel futuro del centrocampista? Lo scenario può essere stravolto così, gli sviluppi ora portano in questa direzione!
Lookman, si apre questa clamorosa possibilità! Muro contro muro con l’Inter, ora potrebbe essere stravolto così il futuro del nigeriano. Novità importanti
Spunta la clausola, stravolto il futuro di Vlahovic
In sala. Con Jane Austen ha stravolto la mia vita, Laura Piani esordisce alla regia con un film che attraversa i codici della commedia romantica per restituirli al presente con sensibilità personale e sguardo contemporaneo. Al centro, Agathe – interpretata con gr - facebook.com Vai su Facebook
Stravolto il futuro di Vlahovic: sarà ancora in bianconero - Dopo le tantissime voci estive poi mai arrivate a dama, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Come scrive calciomercato.it
Futuro Vlahovic, parla Tudor: “Accetto tutto” - Dopo una preseason intensa, al centro dei rumors di mercato, il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico: parla anche Tudor L’attaccante serbo è stato protagonista quest’estate per via delle critiche ... Segnala calciomercato.it