L’attaccante serbo dei bianconeri è finito nel mirino di una squadra inglese. L’addio alla Juve è dietro l’angolo Dopo le tantissime voci estive poi mai arrivate a dama, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Il futuro dell’attaccante serbo è però tutto da scrivere e potrebbe tingersi ancora di bianconero. (LaPresse) Calciomercato.it La permanenza sorprendente a Torino ha fatto da ulteriore stimolo per il bomber classe 2000 che ha messo già a referto quattro gol e un assist in cinque apparizioni con la maglia della Juve spalmati tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Stravolto il futuro di Vlahovic: sarà ancora in bianconero