Strasburgo-Marsiglia venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati La banda De Zerbi rischia in Alsazia

Nella giornata più importante il Marsiglia di De Zerbi si è preso la ribalta e adesso i Phoceens tornano a guardare in alto in vista dello scontro diretto odierno contro lo Strasburgo. La squadra di Rosenior è in testa al campionato con Monaco, Lione e PSG in una posizione di classifica che da queste parti non si vedeva dalla fine degli anni ’70. Dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

